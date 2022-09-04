عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن انه سيتم خلال الفصل الدراسي الاول من العام الحالي افتتاح 5 مدارس جديدة في منطقة غرب عبدالله المبارك، منها واحدة رياض اطفال ومدرستان ابتدائيتان بنين وبنات ومدرستان متوسطتان بنين وبنات.



وأوضحت المصادر ان قطاع التعليم العام أعد قرارات الهيئات التعليمية لتلك المدارس لاسيما انه لا توجد لديه اي مشكلة او عائق في توفير معلمين ومعلمات لها ووظائف اشرافية تعليمية، مشيرة الى انه من المفترض ان يتم تجهيز المدارس من الاثاث والعمالة في الاسبوع الجاري لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة، مشددة على ان الوزارة وحسب خطتها ماضية في افتتاح المدارس بالفصل الدراسي الاول، مؤكدة انه ستتم محاسبة اي جهة تتسبب في عدم تنفيذ الخطة.



الى ذلك يغادر اليوم الاحد وفد تربوي برئاسة وكيل التعليم العام اسامة السلطان الى فلسطين للتعاقد مع معلمين جدد في بعض التخصصات المطلوبة وغير المتوافرة حاليا خاصة في المواد العلمية التي تشهد عزوفا، حيث ذكرت المصادر ان «التربية» تعاقدت مع 170 معلما ومعلمة من الاردن وهذا العدد لا يكفي لاسيما انها بحاجة الى 800، مشيرة الى انها ستستكمل العدد من فلسطين وذلك بعد ان تلقى موقع الوزارة طلبات عدد كبير من الفلسطينيين الذين يرغبون في العمل بالكويت.



واضافت ان الوفد الكويتي لن يواجه اي مشكلة في عملية التسجيل والفرز خاصة انه مطلع على اوراق المتقدمين، لافتة الى انه سيتم اخضاعهم لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية ومن ثم تتخذ اللجنة التي من المقرر ان تبدأ اعمالها غد الاثنين قرار الموافقة من عدمه، حسب ما تراه مناسبا.