حنان عبد المعبود



أعلنت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د.وفاء الحشاش عن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم خلال السنوات الأخيرة.



وقالت الحشاش في تصريح لها إن الكويت سجلت نحو 3842 حالة خلال 2020 بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، لافتة الى وفاة 1719 شخصا منها و10.885 خلال 5 سنوات. وأشارت الى أن عدد الوفيات من جراء السرطان حول العالم في 2020 وصلت إلى 10 ملايين شخصا، ومن المتوقع زيادة حالات الإصابة به عالميا إلى 28.4 مليونا بحلول 2040، مؤكدة أن واحدا من كل 5 أشخاص في العالم سيصاب بالسرطان خلال حياته، وواحدا من كل 8 رجال، وواحدة من كل 11 امرأة سيموتون بالمرض، موضحة أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن أكثر من 50 مليون شخص عالمياسيعيشون في غضون 5 سنوات من تشخيص سرطان سابق، وواحدة من 4 نساء مصابة سرطان الثدي عالميا، كما أن سرطانات القولون والرحم والرئة والغدة الدرقية شائعة بين النساء.



وأضافت: سرطان الثدي أكثر الحالات انتشارا لدى الجنسين ويمثل 21% من الحالات، يليه سرطان القولون والمستقيم ويمثل 11%، ثم الغدة الدرقية، ويمثل 7%، مؤكدة أن أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال هو سرطان القولون والمستقيم بنسبة 14%، يليه البروستاتا بـ 13%، ثم الرئة بـ 7%، وأكثرها انتشارا بين النساء سرطان الثدي بنسبة 40% ثم الغدة الدرقية بـ 11%، يليه القولون بنسبة 8%.