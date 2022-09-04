الرجال أكثر إصابة بخمس مرات من النساء بأمراض تصلب الشرايين بسبب الهرمونات الذكورية والتدخين وأمراض الضغط

نهدف للتغيير إلى التفكير الإيجابي لمنع الناس من الوصول إلى مرحلة التعرض بشكل كبير إلى الإصابة بالجلطات

جفاف الشريان وترسبات الكوليسترول يعنيان تصلب الشرايين والتجلطات من تبعاته وأنواعها كثيرة وقد تكون متكررة

الثقل أو عصرة الصدر أو الحرارة المصاحبة للمجهود البدني من علامات الذبحة الصدرية وقد تكون بعدة أماكن من الجسم

الإناث لا يتبعن قاعدة أعراض الذبحة فبعضهن يعانين ألماً في الظهر أو أحياناً تحدث الإصابة من دون أي ألم بل تعرق شديد وتعب



حنان عبدالمعبود



دشن استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب وأمراض الصمامات وقسطرتها والعيوب الهيكلية د.الطيب القلاف الحملة التوعوية للكشف المبكر عن أمراض تصلب الشرايين للقلب بالكويت بمستشفى الكويت.



وبين القلاف في لقاء مع «الأنباء» ان أمراض القلب ليست لها سن محددة للإصابة، الا أن معدل الإصابة بالجلطات القلبية التي تحتاج الى تدخل عاجل وقسطرة تكون في عمر 54 عاما في الكويت، بينما في الغرب الإصابة في عمر 65 عاما.



وقال القلاف إن الفئات التي تزيد فيها مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات أكثر من غيرهم من مرضى السكري والضغط والسمنة المفرطة ومن لديهم تاريخ عائلي في تصلب الشرايين، والمدخنين، ويعاني مشاكل بالكلى، وكذلك من يتعاطون إبر الهرمونات لعامين وأكثر، والنساء بتوقف الطمث المبكر، والمرضى بأمراض مزمنة التهابية مثل الكرونز، وروماتيزم المفاصل والصدفية. كل هذه الأمور وغيرها مما ذكره د.الطيب القلاف لقراء «الأنباء» في هذا اللقاء عن الحملة وأهدافها وكل ما يختص بالجلطات والذبحة القلبية تفاصيله في السطور التالية:



بداية هلا حدثتنا عن فكرة عمل هذه الحملة؟



٭ إن أمراض تصلب الشرايين تصيب الناس في جميع الأعمار، حيث معدل الجلطات القلبية في الكويت التي تستدعي التدخل العاجل والقسطرة في عمر 54 عاما، وقد اقتبسنا من زملائنا في الغرب الذين يبلغ معدل الأعمار للجلطات القلبية لديهم 65 عاما، بفارق يبلغ 10 سنوات تكون فيها الإصابة بشكل مبكر في الكويت، ولهذا فانهم يبدؤون عمل فحوصات للشرايين بشكل مبكر 25 عاما، ولهذا فقد جاءت فكرة الحملة وحددناها للفئات العمرية من سن الثلاثين حتى 70عاما، وهذا يعد للجميع،



الا ان هناك فئات مميزة التي تزيد فيها مخاطر تصلب الشرايين وقد يصابون بالجلطات أكثر من غيرهم، وهم المصابين بمرض السكري ومن لديهم تاريخ عائلي في مرض تصلب الشرايين، أو المدخنون، ومن لديهم أمراض ضغط ومشاكل بالكلى والسمنة المفرطة، وكذلك الشباب الذين يتعاطون بابر الهرمونات لعامين وأكثر، وكذلك بعض فئات النساء اللاتي توقف الطمث في سن الأربعين، أو ممن أصبن بتسمم الحمل، وكذلك ممن أصبن بسكري الحمل حيث هؤلاء جميعاً لديهم مخاطر عالية بالإضافة الى هذا المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة التهابية مثل الكرونز، أمراض الروماتيزم في المفاصل، أو الصدفية وكذلك الذئبة الحمراء حيث الخطورة لديهم أكثر.



فيما يتعلق بإصابة الرجال والنساء بأمراض تصلب الشرايين أيهما أكثر إصابة؟



٭ الرجال أكثر بخمس مرات من النساء في الاصابة بأمراض تصلب الشرايين، لأسباب كثيرة أغلبها يتعلق بالهرمونات الذكورية، كذلك لأنهم أكثر عرضة للتدخين، والأكثر كذلك في التعرض لضغوط الحياة، وأمراض الضغط.



وهل تصلب الشرايين اصاباته متكررة؟



٭ نعم، حيث تصلب الشرايين مصطلح عام، يعني ان الشريان متصلب وغير مرن وينتج عن ترسبات الكوليسترول وما يتبعه من ترسبات الكالسيوم «التكلس»، وتبعاته الجلطات التي قد تكون متكررة، وهي أحد نواتج تصلب الشرايين والجلطات أنواع كثيرة الا أن أكثرها شيوعاً ما يتعلق بتصلب الشرايين، وهي يمكن أن تتكرر.



ولهذا فان الهدف من الحملة أنه يمكننا ان نقوم بعمل شيء ايجابي لمنع الناس من الوصول الى مرحلة التعرض بشكل كبير الى الاصابة بالجلطات، ولهذا فقد استهدفنا الشرائح بعمر مبكر، ووضعنا العلاج أيضاً مبكراً فان هناك دليلا طبيا يثبت أن النتائج ستكون ايجابية في تقليل حدوث الجلطات سواء الجلطات القلبية، أو الدماغية، وكذلك الطرفية حيث جميعها ستستجيب للعلاج.



ماذا عن وجود علامات أو أعراض تشير الى الإصابة بالذبحة الصدرية وكذلك الجلطات؟



٭ ان الجلطات تصيب المريض فجأة وليس هناك أي تنبؤ لحدوثها، ولكن هناك الذبحة الصدرية المستقرة والتي قد لا ينتبه لها بعض المرضى ويمكن أن تتطور لتصبح جلطة، والتجلطات تصيب الشخص حينما تكون الترسبات عالية ويمكن أيضاً أن تصيب المرضى بالترسبات القليلة، الا أن الترسبات حينما تكون 90% تكون أعلى خطورة في الاصابة.



والذبحة الصدرية علاماتها ثقل أو الشعور بعصرة في الصدر، أو حرارة بالصدر وعادة تكون مع بذل الجهد والمجهود البدني وعادة ما تقل مع الارتياح البدني، وأكثر الأحيان تكون بالصدر، وهناك مفهوم شائع أنها تكون بالجانب الأيسر، الا أن هذا ليس شرطا للحدوث فمن الممكن أن تكون بالجانب الأيمن، أو بالذراع، أو الحلق، أو بفم المعدة، وهذا بشكل عام، وسبحان الله في خلقه فإن الاناث لا يتبعن هذه القاعدة حيث بعضهن قد يتعرض لهذه الأعراض والبعض يتعرضن لألم بالظهر ولهذا لا يعلمن أنه بسبب القلب، والبعض منهن تصاب بالجلطة بدون أي ألم، وإنما فقط تعرق شديد وتعب، وبدون أي تفسير، ولهذا حينما تصاب المرأة بهذه الأعراض تكون علامة أن هناك أمرا غير طبيعي ولا بد أن تتجه للمستشفى، وللأسف الكثير جداً يراجعن المستشفى بشكل متأخر لعدم الالمام بأن هذه الأعراض أعراض قلب وجلطة، حيث أعراض الجلطة تختلف من شخص لآخر، حيث كل شخص تأتيه بشكل مختلف عن غيره.



فهل تختلف عوامل الإصابة حسب المناطق والبيئة؟



٭ نعم، فنحن في الكويت بالفعل لدينا عوامل خاصة، حيث إن الطقس الحار بالكويت قد يكون أحد العوامل وهناك دراسات مؤخراً أثبتت أن الطقس الشديد الحرارة يرفع من احتمال حدوث مشاكل بالقلب بما فيها الجلطات، وكذلك زواج الأقارب، حيث العامل الوراثي يزيد من الاصابة، وللأسف ليست لدينا دراسات ولهذا ليس لدينا كأطباء دليل للتعامل مع هذه الحالات، ولهذا فإننا آثرنا تنظيم هذه الحملة التوعوية للكشف المبكر وكذلك هي أيضاً دراسة في الوقت نفسه، حيث حرصنا على تنفيذ عدد من الفيديوهات التوعوية التي تتناول كل ما يختص بالكشف المبكر، وتناولنا فيها ما هو تصلب الشرايين، وأهمية الفحص بالأشعة المقطعية من دون صبغة مع فحص الكوليسترول وتحاليل الدم، وبعدها يتم تقييم المريض، وبعد الانتهاء نقوم بتقييم المريض، وتجميع كل ما يختص به ووضعها بنموذج احصائي للخروج بالمخاطر الخاصة بالكويتيين، وهذا للخروج بدراسة هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.



قسم القلب لديكم متميز، هلا حدثتنا عنه؟



٭ هذا صحيح فقد حرصت على عمل قسم للقلب مثل القسم الذي كنت أعمل به بالولايات المتحدة الأميركية تماما، ومرتبط الكترونيا حيث يمكنني من أي مكان أكون متواجدا به خارج المستشفى قراءة النتائج من سونار وغيره، ولدينا أشعة مقطعية بالمستشفى هي الأحدث عالمياً وكذلك جهاز الرنين المغناطيسي للقلب، وكذلك القسطرة المتميزة وكل ما يمكن أن يكون متكاملا للمستشفى في هذا الجانب والذي لم نعتد على وجوده بالقطاع الخاص، وكل هذا بغرض عدم تقديم خدمة عادية وانما خدمة ورعاية متكاملة خاصة أن ادارة المستشفى فتحت المجال لهذا، حتى تكون الخدمة مماثلة للخدمات بالمستشفيات العالمية.



د.الطيب يوسف القلاف في سطور



استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية وأمراض الصمامات وقسطرتها والأمراض الهيكلية



رئيس قسم أمراض القلب



المؤهلات العلمية



٭ بكالوريوس الطب ـ امتياز مع مرتبة الشرف ـ جامعة جالواي الإيرلندية.



٭ بكالريوس وظائف الأعضاء ـ امتياز مع مرتبة الشرف ـ جامعة جالواي الايرلندية.



حاصل على تخصص الباطنية من الهيئات التالية:



٭ البورد الكندي جامعة تورونتو ـ كندا.



٭ البورد الأميركي والزمالة البريطانية في الأمراض الباطنية.



حاصل على تخصص أمراض القلب من الهيئات التالية:



٭ البورد الكندي في أمراض القلب جامعة اوتاوا لامراض القلب ـ كندا



٭ البورد الأميركي في أمراض القلب.



٭ زمالة قسطرة الشرايين ـ جامعة أوتاوا لأمراض القلب ـ اوتاوا كندا.



٭ زمالة أمراض الصمامات وقسطرتها والأمراض الهيكلية والخلقية ـ جامعة ايموري الأميركية ـ اتلانتا ـ الولايات المتحدة.



الجوائز الحاصل عليها



٭ المتدرب المتميز في أمراض القلب - عام 2011 مستشفى ساني بروك ـ جامعة تورونتو ـ كندا.



٭ المتدرب المتميز في أمراض الشيخوخة وأمراض الكبار ـ عام 2012 مستشفى ساني بروك ـ جامعة تورونتو ـ كندا.



٭ المركز الأول في مسابقة EPIC عام 2018 ـ جامعة ايموري الأميركية، أتلانتا ـ جورجيا ـ الولايات المتحدة الأميركية.



الخبرات العلمية



٭ رئيس قسم القلب السابق لمركز سلمان الدبوس لأمراض القلب 2018 ـ 2021.



٭ طبیب امراض قلب وقسطرة ـ جامعة ايموري الأميركية ـ اتلانتا 2017 ـ 2018.



٭ طبيب متدرب في امراض القسطرة والقلب ـ جامعة اوتاوا ـ كندا 2013 ـ 2017.



٭ طبيب زائر في عدة مستشفيات بولاية اونتاريو ـ كندا 2014 ـ 2016.



٭ طبيب متدرب أمراض الباطنية - جامعة تورونتو ـ كندا 2010 ـ 2013.



٭ اختصاصي أول أمراض قلب وأمراض الصمامات - منتدب في مستشفى شركة الأحمدي الجديد 2019 ـ 2022.



متخصص في كل ما يتعلق بأمراض القلب للكبار مثل:



٭ تشخيص وعلاج وقسطرة امراض الصمامات والامراض الهيكلية بما فيها العيوب الخلقية للكبار.



٭ تشخيص وعلاج وقسطرة امراض الشرايين التاجية وامراض الشرايين الطرفية الرئيسية.



٭ تشخيص وعلاج امراض ضعف عضلة القلب وامراض تضخم عضلة القلب.



٭ تشخيص وعلاج امراض اضطرابات القلب الكهربائية.



٭ توفير خدمات سونار القلب، اختبارات المجهود واشعة القلب المقطعية والرنين المغناطيسي.



٭ استشارات الوقاية من أمراض القلب.



د.أحمد المغربل: جهاز الأشعة «ايبكس ريفلوشن» الأحدث عالمياً ويصور القلب بكامله في نبضة واحدة

د. أحمد المغربل

قال د. أحمد محمد المغربل المتخصص في التصوير المتقدم للقلب، «ان جهاز أشعة الحديث هو جهاز متخصص «ايبكس ريفلوشن» 256 شريحة وهو جهاز لديه القدرة على تصوير القلب بكامله في نبضة واحدة للقلب، وهو الأحدث عالميا ويغطي 16 سم وهو ما يتيح له القدرة على التغطية في نبضة واحدة للقلب، ويعد تطورا كبيرا، كما يمكننا من تصوير شرايين القلب بطريقة غير تداخلية بتقنية خاصة 6 سم مما يمكننا من تصوير شرايين القلب بطريقة غير تداخلية وآمنة للمريض.