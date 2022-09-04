أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أغسطس 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بدرجة طفيفة لينخفض بنسبة 0.1%، وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 12.3% خلال الشهر مع تراجع الطلب وتزايد المخاوف من الركود وعدم اليقين بشأن اتفاق نووي محتمل مع إيران.



ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع النفط والغاز وقطاع التأمين الرابح الأكبر، بارتفاع نسبته 4.6% و4.3% على التوالي، بينما كان قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية الأكثر تراجعا، بانخفاض 14.8% و6.4% على التوالي.



وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في شهر أغسطس لإبقاء معدلات التضخم ضمن نسب مقبولة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم المتزايد.



وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 4.2% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بعام 2021. وكان التضخم مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الأغذية والمشروبات، الذي نما بنسبة 7.7% على أساس سنوي في يوليو 2022.



وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 7.1% في 2022 و4.6% في عام 2023 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

وأنهت شركة أجيليتي الكويتية صفقة استحواذها على شركة جون مينزيس البريطانية بنحو 922 مليون دولار.



وعلى صعيد المنطقة، كان أداء الأسواق الخليجية أفضل من الأسواق العالمية، حيث لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 0.7% خلال أغسطس، وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر.



وسجل المؤشر العام لسوق دبي وسوق أبوظبي أعلى مكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع نسبته 3.2% و2.2% على التوالي، كما سجل السوق القطري مكاسب نسبتها 0.4% خلال أغسطس، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي.



ونوه تقرير «المركز» إلى ارتفاع الفائض المالي للإمارات بنسبة 129% خلال النصف الأول من عام 2022. ووفقا لـ«بلومبيرغ»، تستهدف حكومة دبي جمع مليار دولار من طرح «سالك» للاكتتاب العام بدءا من الشهر المقبل.



وعلى جانب آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للسعودية 7.6% لعام 2022 لتكون واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت عائدات النفط في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 بنحو 89% على أساس سنوي لتسجل 66.8 مليار دولار.



وذكر صندوق النقد الدولي أن قطر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 19.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 لتمثل 71% من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأوسط.



ووفقا لـ«إيرنست يونغ»، شهد عدد الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا بنسبة 500% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 مع وصول عائدات 24 اكتتابا أوليا إلى نحو 13.5 مليار دولار، بارتفاع قدره 2.952% في القيمة على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.



وكان أداء الأسواق المتقدمة سلبيا خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) خسارة 4.3% ومؤشر (S&P 500) %4.2 وأدى الموقف المتشدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذين أشاروا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على المدى القريب للسيطرة على مستويات التضخم، إلى الشعور السلبي في الأسواق.



وانخفض سعر سهم ميتا «فيسبوك» بشكل حاد خلال الشهر، حيث خفضت مورغان ستانلي سعرها المستهدف للسهم. ومع ذلك، استعاد السهم زخمه ليغلق الشهر بمكاسب.

وارتفع مستوى تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.5% في يوليو مقارنة بعام 2021 بسبب انخفاض أسعار الطاقة.



وكان أداء الأسهم في أوروبا، خاصة الأسهم ذات النمو المرتفع، أسوأ أداء بسبب تزايد المخاوف من أن جهود البنك المركزي لإبقاء التضخم تحت السيطرة ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي.



وكان هناك انخفاض حاد في أسهم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة مع ركود الأنشطة التجارية في أغسطس. وارتفع مستوى التضخم في منطقة اليورو بنسبة 8.9% في يوليو على أساس سنوي في حين بلغ التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة 10.1% في يوليو.