أعلن البنك الأهلي المتحد عن نيله لجائزة أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للعام 2022، وذلك من قبل مجلة جلوبل فاينانس، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود البنك المتميزة ودوره الفعال في وسائل التواصل من خلال إستراتيجيته الفعال لجذب وخدمة العملاء من مستخدمي القنوات الرقمية.



كما نجحت هذه الإستراتيجية في نمو العملاء الذين يعتمدون عن القنوات الرقمية، فضلا عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بالبنك من خلال فريق من أفضل المتخصصين في هذا المجال، والترويج للمنتجات والخدمات والأنشطة التوعوية والحملات المتميزة التي يتم إطلاقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبنك.



وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه من خلال توفير محتوى تفاعلي مفيد وشيق للمتابعين وربط البنك بالمجتمع من خلال المشاركة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

وقد تم اختيار البنك للحصول على هذه الجائزة من بين المشاركات التي تم تقييمها من قبل لجنة من المحكمين ذوي المستوى العالمي قبل أن تتم مراجعتها من قبل «انفوسيس» الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد ذلك يكون الاختيار النهائي من قبل محرري «جلوبال فايننس».



وفي هذا السياق، قالت رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: «هذه الجائزة بمنزلة تتويجا جهود البنك المبذولة لتطوير وتنمية قنواته للتواصل الاجتماعي ونجاحا لسعينا المستمر في استخدام منصاتنا الاجتماعية للبقاء على تواصل مع عملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم في ظل الاتجاه إلى الرقمنة في تقديم الخدمات المصرفية الذي يشهده العالم ككل».

وأضافت التميمي: «نواصل تنفيذ استراتيجية مبتكرة تعتمد على التفاعل الاستباقي مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية.

وتركز منصاتنا الاجتماعية بشكل أساسي على تعزيز التفاعل وتقديم محتوى تثقيفي للجمهور من خلال مسابقات شيقة، كما نحرص دائما على تعريف العملاء بمجموعة منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».