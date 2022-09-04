محرك «جولف R» الجديد كلياً يتمتع بقوة 235 كيلوواط/320 حصاناً.. وتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 4.8 ثوان

أعلى مستويات الرشاقة بنظام «4MOTION» للدفع الكلي.. و«R Performance Torque Vectoring» لتوزيع عزم الدوران



باهي أحمد



احتفلت فولكس واجن الكويت بإطلاق سيارة «جولف R» الجديدة كليا، وذلك بحضور عبدالمحسن علي مراد بهبهاني، وبمشاركة نادي عشاق فولكس واجن، حيث تعد هذه السيارة الأقوى بين جميع طرازات جولف من فولكس واجن.



وقد صممت سيارة «جولف R» الجديدة كليا، والتي تعد أيقونة حقيقية في عالم القيادة، لترتقي بمستويات الأداء وترسي معايير جديدة في فئتها بفضل ديناميكيتها الفائقة ومظهرها الأنيق وتجهيزاتها المتميزة.



تأتي سيارة جولف R الجديدة مجهزة بمحرك TSI القوي سعة 2 لتر بقوة 320 حصانا مع نظام التعليق الرياضي مع نظام 4MOTION للدفع الكلي للعجلات، ما يمنح السائق القوة التي يحتاجها في أي وقت وفي أي مكان مع أعلى مستويات التحكم والراحة.



وتعد سيارة جولف R أول سيارة من طراز جولف تجهز بنظام 4MOTION الجديد للدفع الكلي للعجلات مع نظام R Performance Torque Vectoring لتوزيع عزم الدوران والتحكم الانتقائي في عزم دوران العجلات على المحور الخلفي.

ويعمل نظام الدفع المبتكر على تعزيز استجابة السيارة وقوة السحب ومستويات الديناميكية خصوصا عند المنعطفات ما يمنح السائق أعلى مستويات التحكم والدقة في التوجيه وبالتالي الوصول إلى القمة في متعة القيادة.



وتتألق سيارة جولف R الجديدة بالعديد من التجهيزات الخارجية المميزة والتي تتضمن المرايا الجانبية المطلية بالكروم غير اللامع والإضاءة بشعار R عند فتح أبواب السيارة، مع تخفيض ارتفاعها بمقدار 20 مم عن سيارة جولف العادية.

وتتوافر السيارة بثلاثة خيارات للألوان تشمل الأزرق لابيز المعدني (وهو لون مخصص حصريا لطراز R) وأبيض بيور وأسود بيرل داكن.



وتضفي ملاقط أقراص المكابح المطلية باللون الأزرق على العجلات المعدنية الاختيارية قياس 19 بوصة مزيدا من الأناقة والجاذبية إلى سيارة جولف R الجديدة.

وتشمل خيارات العجلات المتوافرة عجلات «أديلايد» المصنوعة من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة، وعجلات «جيريز» من السبائك المعدنية قياس 18 بوصة، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (باللون الأسود مع طبقة لامعة أو باللون الأسود بالكامل).



كما نالت المقصورة حظها من التطوير مع المقاعد الرياضية الفاخرة المصممة حصريا لهذا الطراز، وناقل الحركة DSG الجديد المصمم لتعزيز راحة السائق، وزر R الذي يتيح الوصول المباشر إلى أنماط القيادة المختلفة.

وعلى المستوى التقني، تم تجهيز سيارة جولف R بأحدث الأنظمة المطورة خصيصا من أجل السيارة الجديدة، والتي تتضمن نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 10 بوصات وركن القيادة الرقمي.



ويمكن لعشاق الأداء الفائق طلب سيارة جولف R الجديدة مع مجموعة Performance Package الاختيارية والتي تتضمن جناحا خلفيا أكبر وأكثر بروزا لزيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل على المحور الخلفي، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (متوافرة أيضا باللون الأسود بالكامل)، بالإضافة إلى نمطين إضافيين للقيادة، النمط الخاص «Special» (نمط Nürburgring) ونمط التفحيط «Drift».

ويمكن الوصول إلى أنماط القيادة بسرعة عن طريق الضغط على الزر R الموجود على عجلة القيادة. وتشمل التجهيزات الاختيارية الأخرى نظام التحكم المتكيف في الشاسيه.

وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يتوافر نظام العادم Akrapovic المصنوع من التيتانيوم كتجهيز اختياري لسيارة جولف R الجديدة، وهو أخف وزنا بسبعة كيلوغرامات ويتيح التحكم بصوت العادم.



وتعليقا على إطلاق سيارة جولف R الجديدة، قال محمد شوي، المدير العام لشركة فولكس واجن الكويت: «جولف R الجديدة هي الطراز الأقوى والأعلى أداء بين سيارات فولكس واجن وتتربع على قمة مجموعة طرازات R، وقد صمم هذا الطراز الجديد ليجمع بين السرعة والدقة والقوة كي يستمتع السائق بتجربة استثنائية».