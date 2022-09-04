ذكرت شبكة «سي ان ان» الاميركية انه تم اعتقال قائد طائرة صغيرة كان قد هدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة وول مارت في ولاية مسيسيبي الأميركية.



هذا، وذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن قائد الطائرة هبط بها في أحد الحقول.



وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.



ونقلت صحيفة ديلي جورنال عن مصادر عديدة قولها إن الطائرة هبطت في آشلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من ولاية مسيسيبي، وإن الطيار على قيد الحياة.



وكانت الشرطة اعلنت في وقت سابق امس السبت أنه تم إخلاء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق الناس بعد ان تلقت بلاغا بالواقعة.