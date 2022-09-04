بالنسبة لماريك كاسيفيك (63 عاما)، لا توجد طريقة لقضاء أمسية الجمعة أفضل من مشاهدة فيلم وركوب الدراجة والقيام بشيء مفيد للكوكب، كل ذلك في آن واحد.

وقال لرويترز «نتعلم كيف نتكيف مع عالم جديد»، وذلك بينما كان يقود دراجة ثابتة وعيناه تركزان على شاشة توضح له نسبة شحن الطاقة المولدة لعرض فيلم في متنزه بول موكوتوفسكي بوسط وارسو.



كان كاسيفيك واحدا من عشرات الپولنديين الذين تجمعوا لمشاهدة فيلم «اشهروا السكاكين» (نايفز أوت). واصطفت دراجات خلف مقاعد أمام شاشة كبيرة في ليلة صيفية بالعاصمة البولندية.



وتم توصيل الدراجات بمولد يوفر ما لا يقل عن 50% من الطاقة المطلوبة لعرض الفيلم.