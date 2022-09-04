القاهرة - هناء السيد



أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا مجال للإخلال بدقة المنظومة التي تم وضعها لإنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، مع ممثلي شركات السياحية التي ستقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، وذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر.



وكشفت نائبة الوزير عن خضوع الشركات للرقابة والمتابعة الدقيقة من الوزارة، مؤكدة دعم الوزارة اللوجستي مع مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر لتحقيق أفضل أداء بما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري.



وأشارت إلى الدور المنوط بالشركات والتي سوف تعكس جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري وكفاءة أداء الشركات السياحية المصرية، إلى جانب كونها عاملا مهماً في نجاح تنفيذ البرامج السياحية للمشاركين في المؤتمر بما يؤدي بدوره إلى إثراء تجربتهم السياحية أثناء تواجدهم في مصر، مشددة على أن شرم الشيخ ستكون محط أنظار العالم طوال فترة انعقاد المؤتمر.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة البرامج السياحية المقرر أن تقوم بتنفيذها الشركات السياحية قبل وأثناء وبعد فترة المؤتمر مثل رحلات اليوم الواحد، والرحلات البحرية بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية وغيرها.



وتم التأكيد على التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins) لضمان تطبيق معايير السياحة المستدامة بها.



جدير بالذكر أن اختيار الشركات جاء وفقا لمعايير دقيقة قامت بوضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تم اختيار ثلاث شركات من بين أفضل 30 شركة سياحية منفذة للبرامج السياحية في مصر، وفقا لمعايير محددة من حيث حجم أعمال كل شركة في مصر، ووجود فروع لها في شرم الشيخ، والتي لم يطبق عليها أي عقوبات أو مخالفات، وأن تكون جالبة لأكبر أعداد من السياحة الوافدة بالإضافة إلى أن تكون لديها أعداد من المركبات السياحية اللائقة، وذلك لضمان تنفيذ البرامج السياحية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر السياحية.



تجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل على إطلاق رابط حجز للبرامج السياحية المخصصة للمؤتمر على الموقع الرسمي والتطبيق المحمول للمؤتمر، حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة للمشاركين، كما أنه يجري العمل على الترويج لتلك البرامج السياحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt.