

القاهرة ـ خديجة حمودة



نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأميركية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» والفرقاطة «الجلالة» مع المدمرة الأميركية USS DELBERT D.BLACK، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.



وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، والتي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة أي تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.



يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأميركية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأميركي، والاستفادة من الخبرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأميركية.