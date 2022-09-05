أسامة أبو السعود

تواصل «الأنباء» نشر تفاصيل الكتاب الاحصائي الذي يعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل تحت قيادة وكيل الوزارة المساعد سيد هاشم القلاف.

وتضمن الكتاب الجهود التي تبذلها النيابة العامة خلال العام الماضي 2021 وخاصة في قضايا الجنايات.

وتشير الاحصائيات فيما يخص الجنايات الى انه ‎ارتفع إجمالي قضايا الجنايات الواردة من 5473 قضية عام 2020 إلى 6318 قضية عام 2021 بمقدار 845 قضية وبنسبة 15.4%، وذلك بسبب ارتفاع جميع القضايا في عام 2021 عن العام السابق له حيث جاء كالتالي:

‏‎جرائم المخدرات

وارتفعت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من 1820 قضية عام 2020 إلى 2382 قضية عام 2021 بمقدار 562 قضية وبنسبة 30.9%.

‏كذلك فقد شهدت جرائم الخطف والقبض والحجز ارتفاعا من 202 قضية عام 2020 إلى 252 قضية عام 2021 بمقدار 50 قضية وبنسبة 24.8%.

الاعتداء على النفس

وفيما يخص جرائم القتل والاعتداء على النفس ارتفعت من 465 قضية عام 2020 إلى 498 قضية عام 2021 بمقدار 33 قضية وبنسبة 7.1%.

الاعتداء على العرض

وارتفعت كذلك معدلات جرائم الاعتداء على العرض والسمعة من 191 قضية عام 2020 إلى 204 قضايا عام 2021 بمقدار 13 قضية وبنسبة 6.8%.

وفيما يخص جرائم البنوك فقد زادت من 1099 قضية عام 2020 إلى ‎1145 قضية عام 2021 بمقدار 46 قضية وبنسبة ‎.%4.2

جرائم الاعتداء على مال الغير ارتفعت من 1259 قضية عام 2020 إلى 1304 قضايا عام 2021 بمقدار 45 قضية وبنسبة 3.6%.

تمثل نيابة الشؤون التجارية العدد الأكبر من إجمالي الوارد الكلي إلى النيابة العامة حيث بلغت 9862 قضية وبنسبة 44.5%. يلي ذلك نيابة المخدرات والخمور حيث بلغ الوارد منها 3112 قضية وبنسبة 14.0%.

ثم نيابة الأحداث حيث بلغ الوارد 2650 قضية وبنسبة 12.0%.

ثم نيابة الإعلام والنشر حيث بلغ الوارد 2189 قضية وبنسبة 9.9%. تلتها نيابة الفروانية حيث بلغ الوارد 1939 قضية وبنسبة 8.7%، ثم نيابتا حولي والجهراء بعدد 662 و660 قضية وبنسبة 3.0% لكل منهما.

وبلغ إجمالي الوارد إلى نيابة العاصمة 605 قضايا وبنسبة 2.7%، ثم نيابة الأحمدي بعدد 226 قضية وبنسبة 1.0%، ثم نيابة الأموال العامة ومبارك الكبير وأمن الدولة بنسبة 0.6% و0.4% و0.2% على الترتيب، وأخيرا نيابة سوق المال بنسبة 0.03%.