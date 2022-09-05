ارتفاع القيمة السوقية للبورصة 10.4% منذ بداية 2022.. عزز إقبال الأجانب الكبير على الأسهم

571 مليون دينار استثمارات كويتية و10.7 ملايين خليجية غادرت البورصة منذ بداية العام الحالي



علاء مجيد



شهدت بورصة الكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تعاملات شرائية مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، حيث جاء ذلك في ظل الأداء القوي الذي سجلته بورصة الكويت خلال الأشهر الـ 8 الماضية بالإضافة الى بعض المؤشرات الإيجابية الأخرى التي دعمت النشاط الشرائي بالسوق وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط.



كما شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام حيث بلغت 4.3 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 10.4% وذلك بنهاية تعاملات اغسطس ببلوغ القيمة 45.7 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى الاقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب على الأسهم الكويتية منذ بداية العام.



وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالأسهم الكويتية وذلك بصافي شراء بلغ 582.05 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 585.40 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 2.23 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 5.58 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر أغسطس الماضي حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بلغ 46.24 مليون دينار حيث تركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 43.97 مليون دينار كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات شرائية بقيمة 1.23 مليون دينار واتجه ايضا صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 1.03 مليون دينار.



مبيعات كويتية



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 571.34 مليون دينار حيث تركزت مبيعات المواطنين منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 234.81 مليون دينار.



كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات بيعية بلغ 147.79 مليون دينار وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 60.84 مليون دينار كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 127.89 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر أغسطس بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 48.8 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 31.70 مليون دينار.



كما بلغت محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 14.72 مليون دينار وبلغت محافظ العملاء بصافي تعاملات بيعية 4.24 مليون دينار بينما اتجه صافي تعاملات محافظ صناديق الاستثمار الى الشراء بصافي بلغت قيمته 1.86 مليون دينار.



مبيعات خليجية



خالفت تعاملات الخليجيين نهج الاجانب في الأشهر الـ 8 الاولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم 10.70 ملايين دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 12.40 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات محافظ الأفراد البيعية 3.75 ملايين دينار بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 5.43 ملايين دينار ومحافظ العملاء حققت ايضا صافي تعاملات شرائية 26.16 ألف دينار خلال الأشهر الـ 8 الماضية.



وخلال تعاملاتهم بشهر أغسطس الماضي حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بلغت قيمته 2.55 مليون دينار حيث تركزت مشتريات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 2.36 مليون دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 593.26 ألف دينار بينما حققت محافظ العملاء الخليجيين صافي تعاملات بيعية بقيمة 17.65 الف دينار وحققت ايضا محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بقيمة 383.64 ألف دينار.