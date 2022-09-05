بشرى شعبان



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان قرارا وزاريا باعتبار مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية منحلا بقوة القانون تطبيقا لنص المادة 24 من المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013. ونص القرار على تعيين سعد سالم المطيري مديرا مؤقتا للجمعية لمدة سنة أو إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، كما يلزم أعضاء المجلس المنحل أن يبادروا بتسليم جميع أموال ومستندات الجمعية المالية والإدارية إلى المدير المؤقت خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور القرار.