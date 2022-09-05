سعود عبدالعزيز



قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد إن رجال ادارة الجمرك الجوى ضبطوا كمية كبيرة من المواد المخدرة يقدر وزنها بنحو 40 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة في شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية في ظاهرها، وايضا وفق المستندات انها (مكملات غذائية)، ولكنها في حقيقة الأمر ملغمة في بودرة اللاريكا المخدرة.

وأكد الفهد أننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وتدريب الموظفين على اعلى المستويات وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه بالعبث في أمن البلاد.



وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركية في ادارة الجمرك الجوى وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في ادارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين.