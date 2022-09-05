تفقد قسم الحوادث والطوارئ واستمع إلى إفادات المراجعين من المواطنين والمواطنات

اطلع على آليات توفير الاستجابة السريعة والرعاية الفورية للأمراض والإصابات المهددة للحياة وسبل تقديم الرعاية في الوقت المناسب

استمع إلى شرح مفصل حول استعدادات بعض الأقسام والأجنحة إلى المستشفى الجديد

ناقش مع إدارة المستشفى والكوادر الصحية أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم والاحتياجات التي من شأنها أن تساعد في التغلب عليها



حنان عبد المعبود

في إطار سلسلة المتابعات الميدانية للمرافق الصحية، قام وزير الصحة د. خالد السعيد بزيارة إلى مستشفى الفروانية مساء اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل، يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، ومدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد الرشيدي، ومدير مستشفى الفروانية د. علي المطيري.



وناقش مع إدارة المستشفى واللجنة المشرفة على خطة الانتقال إلى المستشفى الجديد الاستعدادات التي تتم لنقل بعض الأقسام والأجنحة، وأوجه التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية من جهة، وبين الأقسام الطبية للمستشفى من الجهة الأخرى، مستمعا إلى شرح مفصلاً بهذا الشأن.

كما تضمنت الزيارة تفقد سير العمل في قسم الحوادث والطوارئ، والاطلاع على وقت الانتظار لحين تقديم الخدمة للمراجعين، وقد حرص في هذا الشأن على الاستماع إلى إفادات المراجعين من المواطنين والمواطنات الكرام، والذين أكدوا ان مدة الانتظار لا تتجاوز نحو 15 دقيقة للحالات المستقرة "غير الطارئة".

كما اطلع داخل قسم الحوادث على الآليات المتبعة لتوفير الاستجابة السريعة والرعاية الفورية للأمراض، والإصابات الحادة والمهددة للحياة، وسبل تقديم الرعاية الفعالة في الوقت المناسب.

كما ناقش مع الكوادر الصحية أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، و الاحتياجات التي من شأنها أن تساعد في التغلب عليها، مثمنا جهودهم، وجهود إدارة المستشفى لتقديم الخدمة وفق أفضل المعايير المطلوبة، مقدما شكره وتقديره للعاملين من كوادر طبية وفنية وإدارية، لما لمسه من حرص على تقديم الخدمة للمواطنين الكرام.