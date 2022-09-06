القاهرة - سامي عبدالفتاح



تصل اليوم إلى الدوحة بعثة نادي الزمالك برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي الجمعة المقبل على كأس «لوسيل» التي يحصل فيها الفائز على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار، وذلك ضمن احتفالات تدشين ستاد لوسيل المونديالي، أكبر ملاعب مونديال «قطر 2022» الذي سيحتضن نهائي المونديال في 18 ديسمبر.



وقرر البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اصطحاب الثلاثي الجديد، وهم المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة إلى مدافع بيراميدز المنتقل في صفقة انتقال حر أحمد أيمن منصور.