بيروت ـ ناجي شربل



أحرز القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي باتريك بوميل على «فولسفاكن بولو جي تي آي»، لقب «رالي لبنان الدولي» في نسخته الـ44 وهو الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما احتل باسل بو حمدان وملاحه فراس الياس (لبنان) على «سكودا فابيا» المركز الثاني، بينما نال المركز الثالث تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي (لبنان) على «سكودا فابيا».



وبذلك أنهى العطية الجولة الأخيرة من البطولة الإقليمية بتتويجه بطلا لرالي لبنان للمرة الثانية بعد العام 2019، وبطلا للشرق الأوسط للمرة الـ19 في مسيرته الزاخرة بالإنجازات.



ومع انسحاب روجيه فغالي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسباق السبت، غابت المنافسة مع العطية الذي أحكم قبضته على الترتيب وانفرد بالصدارة.



واقتصرت المنافسة على المركز الثاني، ليقود العطية باقي مراحل اليوم الأخير بهدوء وترو، منعا من مفاجآت قد تطيح بآماله.



وقد أحرز المتسابق الكويتي يوسف الظفيري وملاحه اللبناني زياد بردويل الذي شارك عن نادي 965 للمحركات على سيارة «ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10» للمرة الأولى له المركز السابع في مجموعة «ن».