القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.



وشددت الوزارة على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالميا، كما يتم حاليا التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.