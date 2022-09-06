أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، نجاح موسم القمح هذا العام نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كل إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام، ما أدى إلى إقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة.



وقال حسانين امس إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقصا في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمة الروسية- الأوكرانية.



من جانبه، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبدالغفار السلاموني، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت هذا العام في استلام نحو 4.2 ملايين طن قمح من المزارعين نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافي حافز لتشجيع المزارعين على التوريد، كما أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة، حيث إن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلي مقارنة بالعام الماضي.