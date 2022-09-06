في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بإزالة 45 مظلة مخالفة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بمنطقة الشويخ الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة م.عبدالله جابر أن المظلات غير المرخصة التي تمت إزالتها جاءت في إطار الجهود الذي يبذلها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة التي يتم رصدها من خلال الكشف الميداني للفريق أو بلاغات تتمثل في إقامة المظلات وأعمدة حديد وحواجز وصبات أسمنتية وأسوار زراعية وديوانيات واستغلال مساحات بغير وجه حق من دون ترخيص من قبل البلدية.



وأشار جابر إلى مواصلة المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية، مؤكدا أن الجولات ستطول جميع المناطق لرصد المخالفات.