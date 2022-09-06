قدم السفير غانم صقر الغانم الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.



وأوضح بيان صادر عن مندوبية الكويت لدى جامعة الدول العربية أن السفير الغانم نقل الى الأمين العام أبوالغيط تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد. كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وتحيات وتقدير وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد. ومن جانبه، أعرب أبوالغيط عن تمنياته للسفير الغانم بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد وفي استكمال مسيرة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية ـ العربية انطلاقا من دورها الرائد تجاه الأمة العربية.