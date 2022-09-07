التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 158.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



والتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة د.نجلاء المنقوش، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله أبو حبيب، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر عمر جامع، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



والتقى وزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.