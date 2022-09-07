القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن اتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاق مسابقة الدوري في موسمها الجديد في 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا، على أن يسمح لكل ناد بقيد 30 لاعبا في قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل، كما تم الاتفاق بين الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة، على إجراء قرعة مفتوحة وغير موجهة للمسابقة في الموسم الجديد، خاصة تحديد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



ووضع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عدة ضوابط جديدة، منها لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود ميزانيته المقدمة في ملف التراخيص، ومنع تنقل المدربين بين عدة أندية، في حال كان فسخ التعاقد من جانبه.



الى ذلك، تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دراسة ملف المدير الفني الجديد بعد أن تم اختصار القائمة إلى 3 أسماء تجري المفاضلة بينهم، ويتوقع الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع ليكون مستعدا لمعسكر الفريق في هولندا، وانضم إلى الملف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي لم يسبق له العمل في مصر.



من جانبها، تترقب جماهير الزمالك المواجهة المرتقبة مع الهلال بطل الدوري السعودي، في بطولة كأس السوبر المصري- السعودي (سوبر لوسيل) يوم الجمعة المقبل، في افتتاح ملعب لوسيل في قطر.

وسبق أن تقابل الزمالك مع 5 أندية سعودية هي: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والاتفاق في 10 مناسبات بجانب مواجهة ودية.