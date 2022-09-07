الدوحة - فريد عبدالباقي



أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» تعديلا على جدول مباريات الجولتين السادسة والسابعة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث تم التعديل على ملاعب بعض المباريات خلال هاتين الجولتين.



وراعت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» أن تكون المباريات على ملاعب مكيفة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، ففي الجولة السادسة تم تغيير ملعب واحد فقط، وهو ملعب مباراة الريان والمرخية التي ستقام في الـ 6:10 مساء اليوم، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، بدلا من ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.



وتستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة حيث يلتقي الدحيل مع قطر في الـ8:20 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة، وبنفس التوقيت يلتقي الأهلي مع الوكرة على ستاد حمد الكبير.



وفي الجولة السابعة تم تعديل ملاعب 3 مباريات لتقام على ملاعب مكيفة يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، فتم تعديل ملعب مباراة أم صلال والعربي لتقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، بدلا من حمد الكبير، ومباراة الشمال والأهلي لتقام على نفس الملعب بدلا من ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر، وتعديل ملعب مباراة قطر والريان لتقام على ستاد عبدالله بن خليفة بدلا من ملعب سحيم بن حمد.



هذا، ويدشن نادي الزمالك أولى تدريباته مساء اليوم استعدادا لخوض مباراة كأس سوبر لوسيل الذي يجمعه مع بطل الدوري السعودي الهلال في الـ9:00 مساء الجمعة المقبل، لتدشين ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، ويسبق المباراة حفل لنجم الغناء العربي عمرو دياب.



وكانت بعثة نادي الزمالك وصلت فجر اليوم (الأربعاء) إلى العاصمة القطرية (الدوحة).



في الوقت الذي تصل بعثة نادي الهلال إلى قطر اليوم لبدء تحضيراته لمواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.



وكان الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، منح لاعبي الهلال راحة عقب الفوز على الفتح في مباراة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي، حيث استئناف الفريق الهلالي تدريباته في الرياض بالأمس.