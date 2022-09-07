أعلن سفيرنا لدى السودان د فهد الظفيري تسيير الكويت قافلة مساعدات جديدة تستهدف تقديم العون لـ1000 أسرة من متضرري الأمطار والسيول في شمال السودان ووسطه.



وقال السفير الظفيري في تصريح لـ«كونا» ان قافلة المساعدات «واجب تمليه أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين» وتستهدف 1000 أسرة من متضرري الأمطار والسيول بالسودان، مؤكدا استمرار دعم ومساندة الكويت للسودان حتى انجلاء الأزمة.



من جهته، أشاد ممثل مفوض العون الانساني المشرفة على العمل الانساني بالسودان معتز إبراهيم في تصريح مماثل بالدعم الكويتي المتواصل للسودان في مواجهة مختلف الازمات قائلا ان «المنظمات الإنسانية الكويتية سباقة في تلبية النداء الإنساني».



من جانبه، اوضح المدير العام للهيئة الخيرية خالد عبد الرحيم لـ«كونا» ان حجم المساعدات يصل إلى 24 طنا من الغذاء ومواد الإيواء وسيتم توزيعها على نحو 500 أسرة بولاية (نهر النيل) و500 آخرين بولاية (الجزيرة).