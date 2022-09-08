قام وفد جمعية المياه الكويتية الأسبوع الماضي بزيارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لبحث سبل التعاون ومشاركة الهيئة في تنفيذ البرامج المتعلقة بالري والزراعة المستدامة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة بهذا الخصوص.



وقال المستشار الإعلامي للجمعية د.سلمان العسعوسي إن وفدا من خبراء الجمعية ممثلا بنائب رئيس الجمعية د.منى الرز ومدير الشؤون الفنية وأعضاء اللجان الفنية قام بزيارة «الزراعة» تطبيقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح فيما يخص ملف الأمن المائي والغذائي، واستكمالا للخطة التي وضعها الخبراء في الجمعية للتشاور مع ذوي الاختصاص بالوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمن المائي بالكويت.



وأضاف العسعوسي أن نائب مدير عام الهيئة لشؤون الزراعة التجميلية م.علي الفارسي ومدير إدارة الدراسات والمشروعات محمد العتيبي، ومراقب التنسيق والمتابعة منى الراشد كانوا في استقبال وفد الجمعية، حيث أعرب الفارسي عن الاستعداد لدعم كل ما هو جديد ومبتكر ويحقق الهدف المنشود للهيئة والدولة، وخاصة استخدام التقنيات المتطورة في الزراعة والتخضير وتقليل الهدر المائي وتعزيز الحاكمية الرشيدة في مجال المياه.



ولفت إلى أن الفارسي تناول الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها الهيئة خلال الفترة المقبلة والتي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الرقعة الخضراء بالكويت وإشراك كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، لاسيما جمعيات النفع العام وتوعية طلبة المدارس وتفعيل شعار «لكل طالب شجرة» وصولا إلى كويت أخضر تحقيقا لرؤية 2035 وانسجاما مع التحولات العالمية في مجال التغيرات المناخية وضرورة العمل على تخفيفها، والاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الجانبين برئاسته لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.



وأعرب عن شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسها د.صالح المزيني ووفد الجمعية لمدير عام الهيئة ونائب المدير لشؤون الزراعة التجميلية على دعم الجهود المبذولة التي تقوم بها جمعية المياه في المساهمة بهذا الجهد الوطني والحد من الهدر لموارد المياه، مشيرا إلى أن الفارسي أثنى على جهود الجمعية كمنظمة مجتمع مدني متخصصة لرفع الوعي المائي في الكويت استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال على ان تتكرر الزيارات واللقاءات بين الجانبين لدعم المصلحة العامة.