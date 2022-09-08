القاهرة - سامي عبدالفتاح



استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تسويق عدد كبير من شباب الفريق الذين مثلوا الفريق خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني السابق البرتغالي سواريش، بقرار من المجلس لتفادي إجهاد نجوم الفريق، إذ تبحث لجنة التخطيط موقف هؤلاء اللاعبين مع المشرف على قطاع الناشئين في الأهلي خالد بيبو، بعد ان استقر لدى الإدارة أن أغلب هؤلاء الناشئين يحتاجون إلى المشاركة بشكل أساسي لرفع مستواهم لذلك ستتم إعارة عدد كبير منهم إلى أندية الدوري الممتاز.



وتلقى الأهلي عروضا بشأن عدد من اللاعبين الشباب مثل محمد فخري وزياد طارق وعربي بدر ومحمد شكري وفارس طارق وشادي رضوان ووليد مصطفى وأحمد سيد غريب، من أندية إنبي وسموحة والاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والداخلية وحرس الحدود وأسوان، وخلال أيام سيتم البت في هذه العروض.



وبالنسبة لنجوم الفريق، فلم يعرف مصير بعضهم حتى الآن، إلا بعد مراجعة المدير الفني الأجنبي المنتظر.



يذكر أن الأهلي سيدخل معسكرا في هولندا مع المدرب الجديد، الذي لم يعرف اسمه حتى اليوم، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يستهل الأهلي موسمه الكروي في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 لبطولة دوري الأبطال مع الفائز من اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي في دور بالدور التمهيدي للبطولة.