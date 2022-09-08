خرج حامل اللقب في العامين الأخيرين بالميراس من الدور نصف النهائي لمسابقة «كوبا ليبرتادوريس» لكرة القدم على يد الفريق البرازيلي الآخر أتلتيكو بارانينسي، بعد تعادلهما 2-2 إيابا الثلاثاء في ساو باولو بعد تفوق الاول 1-0 ذهابا على أرضه.



وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها بارانينسي الدور النهائي للبطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد العام 2005 عندما سقط أمام ساو باولو. ومهد بالميراس الطريق باكرا أمام تعويض تأخره من المباراة الاولى عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر غوستافو سكاربا.



إلا أن الفريق تعرض لانتكاسة بعد أن اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني إثر طرد موريلو قبل الاستراحة ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ قاس، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR» بعد أن اكتفى الحكم بداية بالصفراء (45+3).



مع ذلك، نجح أصحاب الارض في مضاعفة النتيجة برأسية المدافع الپاراغوياني غوستافو غوميس (55). لكن بارانينسي الذي لم يشكل خطورة في الشوط الاول وخاض المباراة بغياب مدربه لويس فيليبي سكولاري الذي طرد في لقاء الذهاب، انتفض في الثاني مقلصا الفارق بداية عبر بابلو بعد دقيقة من نزوله بديلا (64)، قبل أن يسدد الضربة القاضية بهدف التعادل للبديل الآخر الاورغوياني دافيد تيرانس.