تستهل أندية مان يونايتد وأرسنال الانجليزيان وروما الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مرشحة طبيعية للمنافسة على اللقب الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.



وتخوض فرق هذه المسابقة برنامجا مضغوطا، حيث يتعين عليها إنهاء دور المجموعات في الثالث من نوفمبر أي قبل 17 يوما من انطلاق مونديال قطر في 20 منه.

وهذا يعني أن الفرق الثلاثة المرشحة ستعتمد على عمق تشكيلاتها بموازاة المحافظة على مواصلة التحدي على المراكز الاولى في الدوريين الانجليزي والإيطالي.



وتقام المباراة النهائية لـ «يوروبا ليغ» على ملعب بوشكاش ارينا في بودابست عاصمة المجر في 31 مايو 2023.



ومن غير المتوقع أن تواجه كتيبة الهولندي إريك تن هاغ مدرب يونايتد الجديد أي صعوبة في تخطي هذا الدور لأن القرعة أوقعت فريق «الشياطين الحمر» في مجموعة في متناوله الى جانب ريال سوسييداد الإسباني وشريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.



ويستهل يونايتد المشوار على ملعب «اولد ترافورد» اليوم باستضافة ريال سوسيداد الذي يضم في صفوفه صانع ألعاب مان سيتي السابق المخضرم دافيد سيلفا (36 عاما)، في حين خسر الفريق الباسكي جهود مهاجمه السويدي الدولي ألكسندر ايزاك الذي انضم الى صفوف نيوكاسل.



أما أرسنال الذي حقق بداية جيدة في الدوري الانجليزي الممتاز من خلال فوزه بمبارياته الخمس الاولى قبل أن يتعرض لهزيمة أولى أمام يونايتد الاحد الماضي، فيلعب في مجموعة تضم آيندهوفن الهولندي وبودو/ غليمت النرويجي وزيوريخ السويسري.



في المقابل، يأمل مورينيو في قيادة روما الى لقبه الثاني القاري تواليا بعد أن فاز معه بمسابقة «كونفرنس ليغ» في نسختها الاولى الموسم الماضي بفوزه على فينورد روتردام الهولندي 1-0 في النهائي.



أما أبرز منافس لفريق العاصمة الإيطالية في المجموعة فهو ريال بيتيس الإسباني بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، الى جانب لودوغوريتس البلغاري وايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي.



وفي مسابقة المؤتمر الأوروبي «كونفرس ليغ»، سيكون فياريال الإسباني الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مرشحا قويا للتتويج بمسابقة كونفرنس ليغ وبدرجة أقل وست هام الانجليزي، ويستهل الفريق الإسباني مشواره في البطولة باستضافة ليخ بوزنان الپولندي، فيما يستقبل وست هام يونايتد نظيره ستيوا بوخارست الروماني اليوم.