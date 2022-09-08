تختتم اليوم بإعلان جوائز المسابقة الرسمية والعروض القصيرة ونوادي التجريب في دار الأوبرا



القاهرة - مفرح الشمري



بحضور وزيرة الثقافة د.نيفبن الكيلاني تختتم اليوم أنشطة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ29 وذلك بإعلان جوائز المسابقة الرسمية ومسابقة العروض القصيرة ونوادي التجريب في دار الاوبرا المصرية.



من جانب آخر، استكمل أعضاء لجنة التحكيم مشاهدة جميع عروض المسابقة الرسمية التي احتضنها عدد من خشبات المسارح، حيث عرضت على مسرح الجمهورية المسرحية المغربية «شا طا را»، من اخراج أمين ناسور، وتمثيل قدس جندول ومونيا لكميل وشيماء العلاوي.



عنوان «شا طا را» مثير للجدل، وهو مبني من الحرفين الأولين من أسماء الشخصيات النسائية الثلاث التي تتشارك في بطولتها، وهن: شاني وطاليا ورابيعة.



العمل من إنتاج «فرقة تيمسفوين» وتناول قصص ثلاث نساء تعرضن إلى العنف من محيطهن الاجتماعي، وتتصاعد الأحداث بشكل لافت لدى كل شخصية فتروي مشاكلها التي واجهتها في التعليم والعمل والحب وغيرها.



وعلى خشبة مسرح السلام، عرضت جمهورية العراق مسرحيتها «اعادة ضبط المصنع»، من تأليف وإخراج علي دعيم، وتمثيله الى جانب مهتدى باسم ومرتضى علي ومؤمل حيدر، وآخرين.



تحمل المسرحية بين طياتها رسالة جميلة، وهو التمسك بالوطن مهما كانت عيوبه، وتدور احداثها حول صراع الاجيال وما يحدث من مآس في العراق، فهناك جيل يريد ان يغادر مهما كانت الاسباب وجيل متمسك بوطنه رغم ما يحدث فيه.



وقدمت الجمهورية التونسية عرضها الثاني بعنوان «آخر مرة» على خشبة المسرح القومي، وأرادت مخرجته وفاء الطبوبي تعرية الواقع وكشفه من خلال الصراع الأزلي بين المرأة والرجل عن طريق الثنائي مريم بن حميدة وأسامة كشكار اللذين أتقنا دوريهما بكل ابداع بحركات الجسد وتعابير الوجه والنظرات والحركات على خشبة المسرح، وقد نجحت الطبوبي في عرضها بتعرية الواقع الذي نعيشه المليء بالعنف والكراهية.



أما عرض المكسيك الذي احتضنته خشبة مسرح العرائس والذي حمل عنوان «لاعبات كرة القدم» فجاء مغايرا عن العروض الأخرى، فهو مباشر للمطالبة بحقوق الشعب وأنه يمتلك الحق في أن يكون البلد الأول في لعبة كرة القدم لما يملكه من مواهب عديدة في هذه اللعبة التي سعت احدى المنظمات لحرمانهم من هذا المورد الذي يحقق لهم العديد من المكاسب.



وأشرك العرض المكسيكي الجمهور ليكون احد عناصر العرض من خلال مشاركتهم في التأكيد على ما يمتلكونه من مواهب في كرة القدم.





أنور الشعافي:المسرح الكويتي منفتح وبخير



أكد عراب المسرح التجريبي في تونس انور الشعافي احد المكرمين في دورة المهرجان انه متابع جيد للمسرح الكويتي منذ ايام المخرج الراحل فؤاد الشطي لأنه مسرح منفتح على جميع المدارس المسرحية.



وقال لـ «الأنباء» بعد عرض مسرحية «الطابور السادس» التي تمثل الكويت في هذا المهرجان ان ما شاهده من شباب المسرح الكويتي أمر أفرحه كثيرا، وأسعده بأن المسرح الكويتي لايزال بخير، متمنيا لهم حصد جائزة في هذا المهرجان الدولي لأنهم بذلوا جهدا كبيرا في توصيل الفكرة للمتلقي، على الرغم من عدم وجود ترجمة للعرض.