استقطاب المواطنين يزيد قاعدة عملاء البنك.. ويرفع من حجم عملياته التشغيلية

رواتب العاملين في الحكومة والنفط مستمرة ومضمونة وآمنة.. وبسقف ائتماني مرتفع



علي إبراهيم



يشهد القطاع المصرفي المحلي منافسة محمومة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد من المواطنين، عبر عروض ترويجية متنوعة تحفزهم على تحويل رواتبهم من خلال تقديم حزمة تنافسية لكل شريحة من العملاء، والتي تبدأ ببطاقات ائتمانية معفاة من الرسوم لعام أو اثنين مرورا بهدايا من الـ «كاش» تصل إلى 1000 دينار بمجرد تحويل الراتب، وصولا إلى قروض حسنة تصل إلى 25 ألف دينار، ناهيك عن السحوبات على سيارات فارهة.



ووجهت بعض البنوك عروضها الترويجية لاستقطاب المواطنين عامة، فيما كانت هناك مصارف أخرى أكثر تحديدا لعملائها المستهدفين من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي، بالإضافة إلى الشركات المدرجة، إذ قدمت عروضها إليهم بنظام الشرائح التي تتزايد مزاياها مع ارتفاع مستوى الرواتب، وتضمنت غالبية عروض البنوك ما يلي:



«كاش» بمجرد تحويل الراتب



تعرض بعض البنوك هدايا نقدية للعملاء الذين يحولون رواتبهم إليها تبدأ بـ 300 دينار وتصل إلى 1000 دينار بمجرد تحويل الرواتب، وضعت مصارف أخرى نظام شرائح بمكافأة نقدية قيمتها 300 دينار للعملاء الذين تتراوح رواتبهم بين 500 إلى أقل من 1700 دينار، فيما يزيد الكاش إلى 400 دينار للعملاء فوق الـ 1700 دينار، بينما حددت بعض البنوك مكافأة الـ 1000 دينار لكل العملاء من المواطنين.



قروض حسنة وشراء مديوينة



تتيح المصارف التي تسعى لاستقطاب المواطنين ميزة تنافسية لعملائها الجدد تتشكل في إمكانية منحهم قروضا حسنة وشراء مديونياتهم القائمة، إذ تبدأ القروض الحسنة المتاحة للعملاء حاليا بنحو 8 آلاف دينار، فيما تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار بدون فوائد حتى 5 سنوات، بينما لم تتوقف الميزة التنافسية لإمكانية الاقتراض عند تحويل الراتب عند هذا الحد، إذ تتيح بعض البنوك خيار شراء مديونية عملائها وتحويلها إلى البنك نفسه شرط ألا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، فيما تزداد مكاسب العملاء بحصولهم على هدية نقدية بنسبة 2% من قيمة المديونية المحولة إلى البنك الجديد.



البطاقات الائتمانية



تضمنت باقات المصارف منح العملاء الجدد لديها بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها بمميزات مختلفة، إذ تبدأ ببطاقات مسبقة الدفع معفاة من الرسوم للسنة الأولى برصيد يصل إلى 200 دينار، وصولا إلى بطاقات ائتمانية مجانية لسنة للرواتب التي تنخفض عن 1700 دينار، ولعامين للرواتب من 1700 دينار وأعلى مع الاعفاء من رسوم الاصدار والتجديد لعام.



ذهب وتسهيلات السفر



لم تغفل البنوك عشق المواطنين للسفر، فأدرجت خيارات السفر ضمن عروضها الترويجية بدءا من التذاكر وصولا إلى البطاقات الائتمانية المرتبطة بخطوط الطيران ونظام النقاط والأميال التي يمكن استبدالها بحجوزات طيران وفنادق وتأجير سيارات والاسترداد النقدي، يأتي ذلك إلى طرح مصارف لغرامات من الذهب يحصل عليها العملاء الجدد بمجرد تحويل الراتب.



تضمنت قائمة المحفزات التي تطرحها البنوك على العملاء من المواطنين خيارات الدخول في سحوبات على سيارات فارهة بمجرد تحويل الراتب، ناهيك عن سحوبات على مبالغ تصل إلى 12 ضعف الراتب وسحب لربح ما بين 100 ألف و1.5 مليون نقطة من النقاط المرتبطة بالبطاقات الائتمانية للعملاء التي يسمح باستبدالها بتذاكر سفر وحجوزات فنادق وغيرها.



وعلى الرغم من كثرة المغريات أمام العملاء لتحويل رواتبهم إلى مصارف جديدة، يظل البعض يتساءل عن الفائدة التي تجنيها البنوك من استقطاب المواطنين إلى قائمة عملائها؟، وفي هذا الصدد، يقول مصدر مصرفي لـ «الأنباء» إن استقطاب عملاء جدد إلى قاعدة عملاء البنك يستهدف في المقام الأول توسيع قاعدة العملاء، وهو الأمر الذي يرفع من حصص المصارف السوقية في خدمات الأفراد بصورة أو بأخرى، ناهيك عن رفع حجم العمليات التشغيلية المتوقع لها.



واستطرد بالقول «إن ارتفاع عدد عملاء البنوك يرفع من إمكانية زيادة حجم محفظة القروض لدى البنك ذاته، إذ إن كل عميل جديد من المحتمل أن يكون مقترضا وهو ما يزيد من حجم العمليات التشغيلية لدى البنوك وهو ما يظهر جليا من التيسيرات التي تمنح لهم لجهة الاقتراض الحسن بحدود ائتمانية يحددها البنك، خصوصا مع تحويل الراتب وهو الأمر الذي يضمن تحقيق المصارف لمحفظة قروض نظيفة من القروض المتعثرة».



5 مزايا إضافية



أشار المصدر إلى أن استهداف البنوك لعملاء القطاعين الحكومي والنفطي لم يأت من فراغ، إذ إن عملاء تلك الفئتين تحديدا يحققون عدة عوامل أمان حال اقتراضهم تتمثل في التالي:



1- مستويات الرواتب: إذ إن تلك الفئات تتمتع بمستويات مقبولة أو عالية من الرواتب تتيح لها الاقتراض بأرقام ترفع من حجم محفظة الاقراض لدى المصارف، واستحواذها على حصة سوقية أكبر.



2- استمرارية: يضمن عمل المواطن في القطاع الحكومي والنفطي استمرارية الرواتب في كافة الظروف كونها مكفولة من الدولة.



3- الأمان: تتسم تلك الرواتب بمعدلات مرتفعة من الأمان تنبع بصورة رئيسية من الضوابط القانونية لعمل هؤلاء العملاء في تلك القطاعات.



4- المزايا الإضافية: يتمتع العاملون في تلك القطاعات ببعض المزايا الإضافية مثل العوائد من اللجان وفرق العمل والبونص السنوي.



5- مكافآت نهاية الخدمة: يحظى موظفو القطاع النفطي والحكومي بميزة مكافآت نهاية الخدمة والتي تشكل في مجملها فرصة لودائع جديدة لدى القطاع المصرفي تتيح له سيولة إضافية يمكن استغلالها في رفع العمليات التشغيلية مجددا.