إعادة دراسة لائحة العلاج بالخارج بهدف وضع سياسة واضحة وملائمة وتذليل العقبات أمام المرضى



عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بوزارة الصحة د.يعقوب التمار أمس مكتب الخطوط الجوية الكويتية في ادارة العلاج بالخارج، بحضور مدير الإدارة د.طارق دشتي ورئيس الشؤون الادارية محمد العازمي ورئيس اصدار التذاكر الحكومية في «الكويتية» محمود حاتم.



وفي هذا السياق، قال مدير ادارة العلاج بالخارج د.طارق دشتي في تصريح لـ «الأنباء» إن افتتاح مكتب للخطوط الجوية الكويتية في الادارة، يأتي بالتعاون مع «الكويتية»، وتسهيلا على المرضى ومرافقيهم لإصدار التذاكر الحكومية للمرضى، وذلك بعد التنسيق بين الجهتين من خلال عدة اجتماعات سابقة.



وحول آلية تقديم طلب العلاج بالخارج، اشار دشتي الى أنها تتمثل في تقديم المريض أو من ينوب عنه بصفة قانونية طلب العلاج بالخارج لدى إدارة المستشفى التي يعالج فيها المريض بعد تعبئة النموذج المخصص واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من بينها تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج.



وأضاف: يتم بعد ذلك تحديد موعد للجنة التخصصية في المستشفى، حيث تتم معاينة حالة المريض لتحديد مدى أحقية الحالة للعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية وغير الجراحية) والتي من شأنها ان تقرر استحقاق الحالة للعلاج خارج الكويت من عدمه، وهناك لجنة عليا مختصة بشؤون المرضى المبتعثين بالخارج تتكون من أطباء من مختلف التخصصات الطبية، حيث تقوم بدراسة ملف المريض والتقارير الطبية الحديثة المرسلة من المكاتب الصحية والسفارات للبت في تمديد أو إضافة العلاج للمرضى.



الربط الإلكتروني



وتابع: جار حاليا العمل على آلية للربط الالكتروني لطلب اللجان الطبية الخاصة بالعلاج بالخارج عن لتكون «أونلاين» بهدف الاستغناء عن الملف الورقي، حيث يربط النظام بين اللجنة التخصصية في إدارة العلاج بالخارج واللجنة الطبية العليا، معلنا عن إعادة دراسة لائحة العلاج بالخارج حاليا بهدف وضع سياسة واضحة وملائمة وتذليل العقبات امام المواطنين.



الإخلاء الطبي



وبخصوص آلية الاخلاء الطبي للمرضى، أوضح انه يتم نقل الحالات التي تحتاج الى الإسعاف الجوي من والى الكويت بالتنسيق بين إدارة العلاج بالخارج و«الطوارئ الطبية»، حيث يتم توفير فريق طبي مختص لنقل المريض.



وأكد دشتي على ان الإدارة تتمتع بسياسة الباب المفتوح واستقبال جميع المراجعين في حال وجود أي شكاوى أو تظلمات وذلك بتعليمات من وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا بالتنسيق مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.يعقوب التمار، شاكرا جميع الموظفين في الإدارة لعملهم المتفاني في مساعدة المرضى وإنجاز معاملاتهم وتذليل العقبات أمامهم.