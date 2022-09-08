حنان عبدالمعبود



التقى وزير الصحة د. خالد السعيد، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا مجموعة من الأطباء، وقد استمعا إلى مطالبهم بشأن طلب معادلة الجزء الأول من البورد والزمالة مع الماجستير، في ظل وجود عدد من الأطباء المتضررين ماليا وفنيا من عدم إقرار هذه المعادلة.



وأكد لهم الوزير أن الوزارة قامت بدراسة وبحث الموضوع عبر اللجان الفنية، من جانب تقويم القطاع الصحي، وأن هناك توجها لإقرار المعادلة في ضوء ما انتهت إليه التوصيات المعنيـــة بدراســـة الموضوع، لاسيما أن العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية يتطلب المحافظة على هذه الشريحة من الكفاءات الوطنية وتشجيعها.



وقد شهد اللقاء تأكيد أن الوزارة حريصة على توفير بيئة العمل المناسبة، ودعم حقوق الأطباء ومكتسباتهم، ودراسة ودعم المقترحات التي من شأنها تحقيق المطالب المستحقة لكافة المنتسبين الى المنظومة الصحية، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن الكريم.