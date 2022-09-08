أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع حصوله على 495 براءة اختراع منذ إنشائه في 2010 وصلت منها 107 اختراعات إلى مرحلة التسويق. جاء ذلك في الحفل الذي أقامه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ـ أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ لتكريم أربعة مهندسين من شركة (ايكويت) للبتروكيماويات لحصولهم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي عن اختراع روبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي إن معدل تكلفة الاختراع الواحد حتى مرحلة الوصول الى البراءة يبلغ 25 ألف دولار يقدمها المركز لدعم شباب الكويت المخترعين والمبدعين. وأوضح الحميضي أن الهدف من التكريم هو تشجيع المخترعين والمبدعين من أبناء الوطن على تقديم المزيد من الابتكارات المفيدة للبشرية بما يحقق تقدم الكويت في مؤشرات الابتكار العالمية. وأشاد بالجهود التي بذلها العاملون في شركة ايكويت للحصول على براءة اختراع عن جهاز يقوم بعمل الصيانة للمصانع في الكويت، لافتا الى أن جهودهم تخطت الكويت لتصل الى مصانع الشريك الأميركي (الداو) للمساعدة في الصيانة.



من جانبه، قال نائب رئيس شركة ايكويت لشؤون الخدمات الفنية د.سلمان العجمي إن الحصول على براءة اختراع عالمية تعد الثالثة للشركة وهو عبارة عن روبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة بهدف رفع مستويات السلامة والكفاءة والجودة أثناء الصيانة.