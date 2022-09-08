كشف محافظ حولي علي الأصفر عن إحصائية مخالفات فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام، حيث تم إغلاق 72 منشأة مخالفة لشروط السلامة والوقاية من الحرائق ومخالفة 636 منشأة أخرى في محافظة حولي.



جاء ذلك خلال جولة محافظ حولي مع فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام في مناطق المحافظة، حيث تم رصد وإغلاق عدد من المخازن المخالفة لشروط السلامة.



وأكد الأصفر على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.



كما قال محافظ حولي إن تطبيق القانون بحزم يهدف إلى حماية المجتمع من الكوارث لا سمح الله، وان الدول والمؤسسات تتقدم وتتطور عبر التزامها بالنظم والقوانين، معربا عن اعتزازه بدور الكفاءات الوطنية الكبير الذي يقوم به منتسبو قوة الإطفاء العام من حفظ للأمن والأرواح في حال وقوع الكوارث.