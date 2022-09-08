ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي تم تنظيم العرض الأول لفيلم «Dreamin› Wild» بحضور أبطال الفيلم وبينهم زوي ديشانيل، بالإضافة إلى جمع من الفنانين.



ويعرض في المهرجان خارج المسابقة الرسمية بالإضافة إلى «Dreamin, Wild» لبيل بوهلاد، مسلسلان و22 فيلما، بينها 9 أفلام روائية طويلة و9 أفلام وثائقية و4 أفلام قصيرة.



إلى ذلك، سرق نجم البوب هاري ستايلز الاثنين أضواء المهرجان بحضوره إلى جزيرة ليدو لمواكبة عرض فيلم التشويق الســـوداوي «دونــت ووري دارلينغ» الذي تدور أحداثه في خمسينات القرن العشرين.



وشبه «دونت ووري دارلينغ» الذي عرض من خارج المسابقة بصيغة محدثة «ترومان شو» (1998) لجيم كاري عن تأثير وسائل الإعلام على سلوك الناس، وبدت فيه تأثيرات سينما إم نايت شيامالان ومسلسل «بلاك ميرور»، المرعب عن المستقبل والتكنولوجيا.