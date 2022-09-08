أعاد الادعاء العام في نيويورك الثلاثاء إلى إيطاليا عشرات القطع الأثرية التي سرقت منها وتقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، وقد عثر على بعضها في متحف متروبوليتان للفنون.



وقال مدعي مانهاتن العام ألفين براغ إن «هذه الآثار الـ58 تمثل آلاف السنين من التاريخ الغني، إلا أن مهربي آثار في مختلف أنحاء إيطاليا استعانوا بلصوص لسرقتها وتحقيق أرباح»، مشيرا إلى أن هذه عملية إعادتها هي الثالثة في تسعة أشهر.



وقال في كلمة ألقاها خلال احتفال حضره ديبلوماسيون إيطاليون ومسؤولون في هيئات إنفاذ القانون إن القطع الأثرية «كانت موجودة لمدة طويلة داخل متاحف ومنازل وصالات عرض لا تملك أي حق في حيازتها».



ومن بين الأعمال المستعادة والتي بيع بعضها «بصورة غير متعمدة لهواة جمع ومتاحف»، رأس من الرخام للإلهة اليونانية أثينا يعود إلى عام 200 قبل الميلاد، بالإضافة إلى كوب من سنة 470 قبل الميلاد، على ما ذكر المسؤولون.