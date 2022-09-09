السؤال بوجه الله الكريم



أريد أن أعرف ما حكم من يسأل بوجه الله الكريم، فقد سمعت في محاضرة من محاضرات الشيخ يقول: انه لا يسأل بوجه الله الكريم إلا الجنة.



٭ الحديث ضعيف رواه ابو داود في الزكاة 1671 من حديث سليمان بن معاذ التيمي حدثنا ابن المنكدر عن جابر مرفوعا به وسليمان هذا هو ابن قرم البصري النحوي، سيئ الحفظ، قاله الحافظ في التقريب، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم.



والحديث ضعفه الألباني في المشكاة، وضعيف الجامع.



وقد ورد في الحديث الصحيح عند دخول المسجد انه كان صلى الله عليه وسلم يقول: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» خرجه أبوداود. والله أعلم.



إجهاض الجنين المشوّه



ما رأي الشرع في الإجهاض؟ كيف ينظر له ولماذا؟ وماذا إذا كان الطفل مشوها؟



٭ الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع.



وإذا كان الجنين قد تجاوز المائة وعشرين يوما فلا يجوز بالاتفاق لنفخ الروح فيه، إلا إذا كانت حياة الأم في خطر شديد جراء الحمل أو الولادة.



أما إذا كان قبل الأربعة أشهر فيجوز بشرط أن يكون التشوه شديدا بحيث لا يمكن علاجه، وأن يكون ذلك بقرار لجنة من الأطباء المختصين.



وأما في حالة الاغتصاب، فإن كان الجنين لم يبلغ الأربعة أشهر فإنه يجوز إسقاطه، نظرا لما يترتب على المرأة المغتصبة من آثار نفسية وأضرار على أسرتها وأهلها.



أما إن كان قد تجاوز ذلك، فلا يجوز إسقاطه، لنفخ الروح فيه.