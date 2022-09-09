محمد الجلاهمة



تمكن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة الى البلاد عن طريق البحر.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن المنظومة الرادارية رصدت زورقا داخل المياه الإقليمية شمال البلاد، وعند توجه عدد من الدوريات إلى الموقع لم يتم العثور على الزورق وتبين وجود امرأة قادمة عن طريق الساحل تقوم بتحميل اخياش تركها المهربون، ليتم ضبطها وبتفتيش الاخياش وجد بها حشيش يزن 93 كيلو حشيش، وجار التحقيق مع السيدة للوقوف على علاقتها بتجار المواد المخدرة خارج وداخل البلاد وحجم تعاملاتها في هذه السموم.