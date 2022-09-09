سعود عبدالعزيز



تمكن رجال أمن مخفر شرطة الواحة من ضبط شابين سلب أحدهما هاتفا ذكيا من محل للهواتف بخدعة معاينة الهاتف، وذلك بعد مطاردة في نفس منطقة الواحة، واللافت ان المركبة التي كان بداخلها اللصان مبلغا عن سلبها من وافد يعمل دليفري لأحد مطاعم توصيل الطلبات.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان رجلي دورية أمن سمعا استغاثة آسيوي يعمل في محل هواتف، وشوهد شاب يرتدي ملابس رياضية يركض ليتم ملاحقته بعد ان صعد الى مركبة كانت بانتظاره.



وأضاف المصدر: بعد مطاردة تم ضبط الشاب ومرافقه، ولدى الاستعلام عن المركبة التي كانا بداخلها تبين انها مبلغ عن سلبها كما عثر رجال الأمن على الهاتف المسروق.