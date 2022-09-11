أعلن الجيش الأوكراني دخول بلدة «كوبيانسك» في الشرق والمهمة لإمدادات القوات الروسية التي تحتلها منذ أشهر، مؤكدا أيضا أن قواته تتقدم «عشرات الكيلومترات» على خطوط الجبهة الجنوبية.



ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها «في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية».

كما ونشر مسؤول محلي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب «كوبيانسك هي أوكرانيا».

ونشر مسؤولون أوكرانيون صورا امس تظهر جنودا يرفعون علم اوكرانيا في بلدة «كوبيانسك» التي تعد مركزا للسكك الحديدية الرئيسية التي تستخدم في توصيل الإمدادات للقوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، حيث ينذر انهيار في الجبهة الروسية بالتحول إلى هزيمة.



وشاركت ناتاليا بوبوفا، مستشارة رئيس مجلس خاركيف المحلي، صورا على «فيسبوك» لجنود يرفعون العلم الأوكراني أمام مجلس مدينة كوبيانسك. وظهر علم روسي ملقى عند أقدامهم، وكتبت في التعليق على الصور: «كوبيانسك أوكرانية».



وقد تسبب سيطرة القوات الأوكرانية على كوبيانسك مشكلة خطيرة لموسكو إذ إن المدينة تقع على طرق الإمداد لمواقع روسية أخرى على خط المواجهة.



يأتي هذا التقدم المهم الجديد الذي أعلنت عنه القوات الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها استعادت السيطرة على ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا في الأيام الأخيرة.



واعترفت موسكو بأن جبهتها القتالية اهتزت في خاركيف، لكنها قالت إنها تسرع بإرسال قوات إضافية لتعزيز المنطقة.

ووصف رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في المناطق المحتلة في خاركيف، فيتالي جانتشيف، التقدم بأنه انتصار أوكراني ودعا المدنيين إلى الفرار.



وبالتوازي، تتقدم القوات الأوكرانية في بعض مناطق الجبهة الجنوبية عشرات الكيلومترات إلى أراض استولت عليها القوات الروسية في بداية الغزو.



وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، نتاليا غومينوك لوسائل إعلام محلية «جنودنا يتقدمون على طول خطوط الجبهة الجنوبية في مختلف القطاعات بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات».