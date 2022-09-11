عقد البرلمان البريطاني جلسة استثنائية بعد ظهر السبت خصصت لتأبين الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، باعتبار أن يوم السبت هو يوم عطلة رسمية. ثم بعد ذلك أدى أعضاء مجلس العموم البريطاني، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس، قسم الولاء للملك الجديد تشالز الثالث.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، بدأ في أداء القسم ثم تبعه أعضاء المجلس في جلسة مطولة، مشيرة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، يحتشد أعضاء المجلس من أجل الإشادة وتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.



وقال هويل انه نظرا لضيق الوقت فإن عددا محدودا من الأعضاء سيتمكنون من اداء القسم.



وقالت تراس في نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجلالة الملك تشالز، وورثته وخلفائه وفقا للقانون، فليعني الله على ذلك». وهي المرة الأخيرة التي سيجتمع بها البرلمان خلال فترة الحداد الرسمية التي اعلنتها بريطانيا والتي تنتهي في اليوم التالي لجنازة الملكة.



وبعد انتهاء الجلسة المطولة يفترض أن يعود البرلمان الى التعطيل ابتداء من الأحد استئنافا للحداد الرسمي على الملكة الراحلة والذي يستمر لعشرة أيام.