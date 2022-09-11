مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أكد مدرب التضامن جمال القبندي أن الحصول على النقاط الثلاث من أمام الجهراء كان هدفنا واستطعنا تحقيقه، مضيفا: «كان استعدادنا جيدا لمباراة الجهراء وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف لديهم بشكل جيد، حرصنا على تسجيل هدف مبكر واللعب على الهجمات المرتدة وأسلوبنا هذا صعّب المسؤولية على المنافس الذي لم نلعب معه كما يريد هو».

واعتبر القبندي أن لقاء العربي في الجولة الرابعة سيكون صعبا عطفا على قوة المنافس ومعاناتنا من عدة غيابات والتي ارتفع عددها بعد خروج أكثر من لاعب خلال لقاء الجهراء للإصابة، ونأمل أن يكون فوزنا الأول دافعا معنويا كبيرا لنا.



من جهته، قال مدرب الجهراء، السلوفيني ساندي سيدينوفسكي، أن استقبال هدف في وقت مبكر مع الرطوبة الشديدة صعب من الأمور علينا بشكل واضح فلم نتمكن من التعديل، رغم سيطرتنا على الكرة، مضيفا أن كل مباراة للجهراء تعتبر بمنزلة الاختبار لنا كوننا فريقا صاعدا جديدا على الدوري الممتاز وسنكسر هذا الحاجز خطوة بخطوة.



من جانبه، قال المنسق الإعلامي للجهراء صالح الجنفاوي إن المباراة كانت صعبة على الفريق بسبب حالة الرطوبة العالية التي أثرت على أداء اللاعبين، فضلا عن المجهود الكبير الذي بذل أمام فريقي الكويت وكاظمة في المباراتين السابقتين وهما من افضل وأقوى الفرق، ما تطلب لمواجهتها مجهودا مضاعفا بدنيا ومعنويا.



وأضاف قائلا: «هذه هي أحوال كرة القدم فوز وخسارة، وكانت لدينا الرغبة في إكمال مسيرة النتائج المتميزة وتحقيق الفوز، لكن للأسف لم تخدمنا ظروف المباراة، ونبارك لفريق التضامن الفوز، وثقتنا ما زالت كبيرة في لاعبينا لإسعاد جماهيرهم في القادم من مباريات، حيث نتحضر بشكل متواصل لمواجهة القادسية الخميس المقبل، ونتمنى أن نقدم المستوى الذي يليق بالجهراء لعودته إلى المنافسة مجددا».