أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة نفط الكويت طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ترسية مناقصة تزويد أيد عاملة فنية متخصصة للأسطول البحري للعمليات البحرية، وذلك بقيمة 15.5 مليون دينار على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، والذي قدمت عرضا وحيدا مطابق للشروط والمواصفات.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب تأجيل البت بالقرار لاجتماع لاحق على أن تتم إحالة الموضوع إلى القطاع الفني والطلب من المناقص تمديد التأمين الأولى للشركة المشاركة بالمناقصة استنادا إلى المادة 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



إلى ذلك، طلبت شركة نفط الكويت ترسية مجموعات مناقصة توريد أنابيب تبطين مع وصلات للآبار البحرية بقيمة 27 مليون دينار.



وقالت المصادر انه تمت الموافقة على ترسية المجاميع على النحو التالي:



- المجموعتان الأولى والسادسة بقيمة 17.28 مليون دينار، حيث إن الشركة تلقت عرضا ماليا وحيدا للمجموعتين الأولى والثانية، وفي المجموعة السادسة تمت الترسية وفقا لأقل الأسعار.



- المجموعة الثالثة والرابعة بقيمة 6.59 ملايين دينار.



- المجموعة الخامسة بقيمة 3.12 ملايين دينار.