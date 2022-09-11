انطلق أسبوع الموضة في نيويورك الجمعة بعرض أزياء لــــدار «فنـــدي» ضـــم تصاميـــم عصرية وعمليـــة احتفــــت فيه العلامـــة التجاريـــة بحقائــــب «باغيـــت» التي تشكـــل أحــــد أبرز اكسســواراتها.



وتميزت انطلاقة فعاليات هذا الحدث بعودة قوية لعروض الأزياء الحضورية، مـع تخصيص «فنـــدي» عرض أزيائهـــا للاحتفــــاء بالذكرى الخامسة والعشرين على تصميـــم حقائـــب اليد «باغيـــت» التي أصبحت قطعة رئيسية في عالم الموضة وطبعت إطلالات الممثلة سارة جيسيكا باركر في أحد مسلسلاتها.



وإلى جانب مصممة هذه الحقائب سيلفيا فينتوريني فندي والمدير الفني للأزياء النسائية في الدار كيم جونز، تعاونت العلامة الإيطالية التابعة لشركة «إل في ام اتش» مع علامتي مارك جاكوبس وتيفاني أند كو، بالإضافة إلى سارة جيسيكا باركر والعلامة اليابانية المصنعة لحقائب «بورتر».



وبرزت في عرض الأزياء حقيبة «باغيت» المستطيلة والتي تحمل تحت الكتف على غرار حمل خبز الباغيت، بأشكال مختلفة، حتى ان تصميمها دمج في بعـــض الملابــس على شكل جيــوب، أو في القفازات والسترات والقبعات.