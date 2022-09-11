قال العالم الدنماركي رينيه فورسبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة إن ما كان يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست جزيرة على الإطلاق وإنما جبل جليدي مغطى بالتراب والحصى.



واكتشف علماء دنماركيون وسويسريون الجبل الجليدي والذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، شمال غرينلاند العام الماضي، إلا أنه تم اكتشاف وجــود مـــاء أسفله، مما يعني أنه في الواقع جبل جليدي.



وقال فورسبرغ إنه تمت زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 1978 في المنطقة، ولم يتضح أن أيا منها جزر حقيقية.



وفي العام الماضي، أطلق فريق تقصي سويسري - دنماركي يقوم بدراسة المنطقة الواقعة في شمال غرينلاند اسم «جزيرة أقصى الشمال» على ما كان يعتقد أنها جزيرة تبلغ مساحتها 30 مترا في 60 مترا، والتي تقع على بعد نحو 800 متر شمال جزيرة «اووداك» والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين أقرب أرض إلى القطب الشمالي.



وقد أصبح وضع «اووداك» كجزيرة محل شك أيضا حاليا. ويقول العلماء إن جزيرة أخرى قريبة تسمى «كيكيرتات» هي أبعد جزيرة في أقصى شمال الأرض.