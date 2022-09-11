مبارك التنيب



تولى رجال مباحث حولي التحقيق في قضية حملت عنوان سرقة، وجار استدعاء مسؤولي شركة تأجير سيارات للوقوف أولا على أسباب قيامهم بسحب مركبة مستأجرة لصالح وافد لبناني عنوة، ثم معرفة حقيقة ادعاء الوافد سرقة أغراض من المركبة.



وبحسب إفادة مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن لبنانيا من مواليد 1994 تقدم إلى مخفر ميدان حولي وأبلغ بأنه استأجر مركبة من شركة تأجير وبعد ذلك اكتشف ان الشركة سحبت المركبة بمفتاح لديها، لافتا إلى أن المستأجرة كان بداخلها مبلغ نقدي قدره 200 دينار وطبلة وعكاز و4 عطور ومكنسة كهربائية وملف به أوراق خاصة. وذكر الوافد أنه كان بصدد دفع مبلغ مالي متراكم عليه جراء التأخير وهو المبلغ المسروق.