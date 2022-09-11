بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة اعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة وتعزيز المكانة المرموقة والدور الرائد على المستوى الدولي للمملكة المتحدة الصديقة والتي أرست دعائمه الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



كما عبر سموه عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين في إطار ما يجمعهما من تفاهم وتواصل وتعاون وحرص مشترك على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويخدم مصالحهما، متمنيا سموه له وللأسرة المالكة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيــادته الحكيمة.