صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/6/6م والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.



مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وجاء في المذكرة:



المادة الأولى: يقوم الطرفان بالتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر - وفق برنامج زمني يضعانه لاحقا بالاتفاق بينهما، وبخاصة في المجالات الآتية:



1 - تبادل المعلومات الاحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الاعمال المتاحة، وجعلها متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.



2 - تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.



3 - تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.



المادة الثانية: يقوم الطرفان بتشجيع التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف الى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.



المادة الثالثة: يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال الاستثمار المباشر في البلدين.



المادة الرابعة: يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استثمار الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.



.. وتنسيق لمكافحة الفساد



كما صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد و«نزاهة» والمملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز وتنسيق التعاون في مجالي منع ومكافحة الفساد. ونصت المذكرة على:



٭ تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.



٭ عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي منع ومكافحة الفساد.



٭ تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.



٭ تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.



٭ أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.