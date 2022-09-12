ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر في مجمع الأفنيوز أمس فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بحضور المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس وعدد من قياديي ومديري الإدارات.



وشارك في الفعالية عدد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم الى جانب ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وبهذه المناسبة، قال البرجس إن الفعالية تضمنت عددا من الورش الفنية والتعليمية حول موضوعات متنوعة، أبرزها ورشة «حامل الاقلام» و«الزراعة والمدفع» و«باص المدرسة» و«المقلمة والمدرسة»، إضافة الى العروض الترفيهية والتفاعلية كعرض الفقاعات التفاعلي و«الفضاء العلمي» و«العلوم المرحة» و«الثلج العلمي».



وأضاف البرجس: نهدف إلى كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة خاصة لدى الملتحقين حديثا بالمدارس، وتم تقدم مجموعات من الهدايا للمشاركين شملت اللوازم المدرسية وغيرها، إضافة الى توزيع الوجبات الغذائية أثناء الفعالية. وأشار الى أن الهيئة حريصة على تقديم الخدمات التوعوية المتخصصة للقصر والمشمولين بالرعاية، وذلك لتوجيه الأسر وتزويدهم بإصدارات توعوية وإرشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم، موضحا أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها.